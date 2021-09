Το ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ της Ρόμα για τα 1000 ματς του Μουρίνιο

Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προπονητές που έχουν περάσει στα χρονικά του ποδοσφαίρου και το αυριανό ματς κόντρα στη Σασουόλο για τον ίδιο θα είναι ιστορικό.

Ο λόγος για τον Ζοσέ Μουρίνιο που θα συμπληρώσει 1000 ματς στην καριέρα του ως προπονητής, έχοντας ακριβώς 21 χρόνια στην πλάτη του στους πάγκους. Σε αυτή την πορεία έχει βρεθεί σε Μπενφίκα, Λεϊρία, Πόρτο, Τσέλσι, Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ και τώρα στη Ρόμα, με τον Πορτογάλο να μετρά 639 νίκες, 198 ισοπαλίες και 162 ήττες, ενώ τα γκολ είναι 1998-892. Με αυτούς τους αριθμούς καταγράφει 2,12 βαθμούς ανά ματς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι «τζαλορόσι» ετοίμασαν ένα εξαιρετικό βίντεο στο οποίο ο Ζοσέ Μουρίνιο μιλά γενικότερα για τη φιλοσοφία του στο ποδόσφαιρο, αλλά και ειδικότερα για το πρότζεκτ που έχει αναλάβει στη Ρώμη.

Δείτε το βίντεο:

