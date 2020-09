Το ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ο Μέσι: «ΜΕΝΩ στην Μπαρτσελόνα, για να μην πάμε στα δικαστήρια»! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τελικά βγήκε “λευκός καπνός” από το “Καμπ Νόου”. Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος ότι ανακαλεί την απόφασή του και ότι επιλέγει να παραμείνει στη Μπαρτσελόνα.

Η αλήθεια πως δεν πρόκειται ακριβώς για επιλογή, αλλά η πλευρά του Αργεντινού σούπερ σταρ κατανόησε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποχωρήσει και ότι θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2021, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του.

— Goal (@goal) September 4, 2020