Το απίστευτο τρολάρισμα της Σπαρτάκ Μόσχας στον Ζιελίνσκι με το νέο τρέιλερ του Σπάιντερμαν (BINTEO)

To δεύτερο τρέιλερ του «Spider-Man: No Way Home» έχει σπάσει τα «κοντέρ» στο You Tube και έδωσε έμπνευση στη Σπαρτάκ Μόσχας να «τρολάρει» τον Ζιελίνσκι της Νάπολι.

Στις 30 Σεπτεμβρίου η Σπάρτακ Μόσχας πέρασε από το «Ντιέγκο Μαραντόνα», καθώς επικράτησε της Νάπολι με 3-2, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League. Στη διάρκεια του παιχνιδιού ο Πιότρ Ζιελίνσκι δοκίμασε ένα σουτ το οποίο κατέληξε εκτός γηπέδου. Οι Ρώσοι έδωσαν σήμερα (17/11) τη δική τους εκδοχή για την κατάληξη της μπάλας εμπνευσμένοι από το δεύτερο τρέιλερ του «Spider-Man: No Way Home».

Στη βραζιλιανική εκδοχή του τρέιλερ, το οποίο κυκλοφόρησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/11) και έκανε… θραύση, ένας εκ των κακών, ο Λίζαρντ δέχεται μια… αόρατη γροθιά. Σύμφωνα με τις φήμες στο «No Way Home» τον Τομ Χόλαντ (Σπάιντερμαν) θα πλαισιώσουν οι Τόμπι Μαγκουάιρ και Άντριου Γκάρφιλντ από τις παλιότερες ταινίες Σπάιντερμαν. Στην εν λόγω σκηνή φαίνεται πως μια από τις «παλιοσειρές» χτυπάει τον Λίζαρντ και η Marvel τον έσβησε για να αποφύγει το σπόιλερ.

Σύμφωνα με τη Σπαρτάκ Μόσχας τον Λίζαρντ δεν χτυπάει κάποιος Σπάιντερμαν αλλά η μπάλα από το σουτ του Ζιελίνσκι, η οποία ταξίδεψε από τη Νάπολη μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Guys, we found who punched Lizard in #SpiderManNoWayHome new trailer! 🔥 pic.twitter.com/j9FzXHsCaz — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 17, 2021

gazzetta.gr