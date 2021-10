Το απίστευτο «σκονάκι» του Πίκφορντ πάνω σε… μπουκάλι (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

O Τζόρνταν Πίκφορντ είχε κάνει τη «μελέτη» του για το παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ, όμως είχε κάνει και το… σκονάκι του στο μπουκάλι του.

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ είχε κάνει την προεργασία του για το παιχνίδι της Έβερτον με τη Γουέστ Χαμ. Ο διεθνής Άγγλος τερματοφύλακας ήταν έτοιμος για ενδεχόμενο πέναλτι κατά της ομάδας του και μάλιστα είχε μελετήσει και τους τρεις πιθανούς εκτελεστές. Ο φωτογραφικός φακός έπιασε το μπουκάλι του Πίκφορντ στο οποίο ο κίπερ της Έβερτον είχε σημειωμένες τις εκτελέσεις των Νομπλ, Αντόνιο και Ράις!

Το «σκονάκι» του Πίκφορντ:

Jordan Pickford had some serious detail on West Ham’s penalty takers on his water bottle today 👀 pic.twitter.com/sNpsxjka3G

— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021