Το «Άνφιλντ», δεν είναι πλέον… φρούριο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Λίβερπουλ με τον Σακίρι βασικό μαζί με τους Βαϊνάλντουμ και Τιάγκο στα χαφ, αλλά και με τον Οριγκί να βρίσκεται στη γραμμή κρούσης μαζί με τους Τσάμπερλεϊν και Μανέ, είχε ακόμα ένα παιχνίδι όπου επιθετικά δεν … έπειθε. Ήταν αναιμική. Δεν είχε τον τρόπο ν’ απειλήσει με ουσία τα καρέ του Πόουπ, ο οποίος ήταν ετοιμοπόλεμος όποτε χρειάστηκε, όπως ακριβώς το έκανε και ο Άλισον ειδικά σε στιγμή που έπρεπε να διορθώσει δικό του λάθος στο πρώτο 20λεπτο.

Οι «κόκκινοι» είχαν τεράστια ευκαιρία για γκολ στο 42′ με τον Οριγκί να φεύγει ολομόναχος απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και να πλασάρει με το δεξί ψηλά για να στείλει τη μπάλα στο δοκάρι! Στην ανάπαυλα υπήρξε ένταση κατά την οποία οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων είχαν αψιμαχίες, ενώ, Κλοπ και Ντάις αντάλλαξαν «γαλλικά», με τον Γερμανό να … κυνηγάει τον συνάδελφό του στον διάδρομο των αποδυτηρίων για να του πει όσα ήθελε!

It’s just all kicked off at Anfield 🤷‍♂️ pic.twitter.com/MObUDgHxOF

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) January 21, 2021