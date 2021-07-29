Το αναλυτικό πρόγραμμα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας

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Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά η κλήρωση του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 25 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες αναμετρήσεις:

Εθνικός Άσσιας – ΠΟ Ορμήδειας
ΑΕΖ – Ομόνοια Ψευδά
Εληά Λυθροδόντα – Κούρης Ερήμης
Πέγεια – ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα
Χαλκάνορας – ΜΕΑΠ
Ηρακλής Γερολάκκου – ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς
ΘΟΪ Λακατάμιας – Διγενής Μόρφου

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο γύρους (σύνολο 26 αγωνιστικές) και με την ολοκλήρωση του, οι τέσσερις πρώτες ομάδες θα ανέλθουν στην Β’ Κατηγορία και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα δημοσιεύεται στο αρχείο που ακολουθεί:
1η Αγωνιστική
Γήπεδο
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
2η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
3η Αγωνιστική
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
4η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
5η Αγωνιστική
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
6η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
7η Αγωνιστική
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
8η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
9η Αγωνιστική
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
10η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
11η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
12η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
13η Αγωνιστική
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
14η Αγωνιστική
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
15η Αγωνιστική
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
16η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
17η Αγωνιστική
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
18η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
19η Αγωνιστική
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
20η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
21η Αγωνιστική
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
22η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
23η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
24η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
25η Αγωνιστική
Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ vs ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ vs ΠΕΓΕΙΑ 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ vs ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ vs Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
26η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ vs Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
ΠΕΓΕΙΑ 2014 vs ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ vs ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ vs Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ