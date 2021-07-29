Το αναλυτικό πρόγραμμα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά η κλήρωση του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.
Εθνικός Άσσιας – ΠΟ Ορμήδειας
Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 25 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες αναμετρήσεις:
Εθνικός Άσσιας – ΠΟ Ορμήδειας
ΑΕΖ – Ομόνοια Ψευδά
Εληά Λυθροδόντα – Κούρης Ερήμης
Πέγεια – ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα
Χαλκάνορας – ΜΕΑΠ
Ηρακλής Γερολάκκου – ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς
ΘΟΪ Λακατάμιας – Διγενής Μόρφου
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο γύρους (σύνολο 26 αγωνιστικές) και με την ολοκλήρωση του, οι τέσσερις πρώτες ομάδες θα ανέλθουν στην Β’ Κατηγορία και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ.
Το αναλυτικό πρόγραμμα δημοσιεύεται στο αρχείο που ακολουθεί:
|1η Αγωνιστική
|Γήπεδο
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|2η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|3η Αγωνιστική
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|4η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|5η Αγωνιστική
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
|6η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|7η Αγωνιστική
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
|8η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|9η Αγωνιστική
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
|10η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|11η Αγωνιστική
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
|12η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|13η Αγωνιστική
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
|14η Αγωνιστική
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|15η Αγωνιστική
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|16η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|17η Αγωνιστική
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
|18η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|vs
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|19η Αγωνιστική
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|vs
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|vs
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|vs
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|vs
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|vs
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
|20η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|vs
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|vs
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|vs
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|vs
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|vs
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|vs
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
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|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|21η Αγωνιστική
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|ΠΕΓΕΙΑ 2014
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|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
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|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
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|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
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|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
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|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
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|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
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|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
|22η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
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|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
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|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
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|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
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|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
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|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
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|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
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|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
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|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
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|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
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|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
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|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
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|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
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|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
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|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
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|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
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|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
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|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
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|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
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|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|25η Αγωνιστική
|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
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|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
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|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
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|ΠΕΓΕΙΑ 2014
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
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|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”
|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
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|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ”
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
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|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
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|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΕΥΔΑ
|26η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
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|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
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|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
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|Ε.Ν.Υ.ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
|ΠΕΓΕΙΑ 2014
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|ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ
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|ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ”
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
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|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|Π.Ο.ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
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|Ε.Ν.ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ