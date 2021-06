Τιμωρήθηκε και δεν σφυρίζει ξανά στο Euro ο Λαόθ! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Άσχημο τέλος σε μια σπουδαία καριέρα… βάζει η UEFA! Ο Ματέου Λαόθ, ο οποίος έχει κάνει γνωστό πως το Euro θα είναι το τελευταίο της καριέρας του, δεν θα σφυρίξει ξανά στην διοργάνωση όπως αναφέρει η «Marca».

Συγκεκριμένα, η UEFA τιμωρεί τον Λαόθ για το πέναλτι που έδωσε υπέρ της Γαλλίας κόντρα στην Πορτογαλία, στην εύκολη πτώση του Εμπαπέ μετά την επαφή με τον Σεμέδο.

🟥 | Spanish referee Mateu Lahoz will not referee another game at Euro 2020 following his decision to award Kylian Mbappe a penalty in the match between Portugal and France.

🗞 | Marca pic.twitter.com/UtvK1XMPvm

— Próxima Jornada (@ProximaJornada1) June 30, 2021