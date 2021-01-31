ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (31/1): Σε ποια κανάλια θα δείτε τα κυπριακά ματς – ΦΟΥΛ δράση σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Από
Themasports.com
-
0
3

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών καναλιών της Κυριακής 31 Ιανουαρίου.

Δείτε αναλυτικά:

ΏραΜατςΚανάλι
18:00ΟΜΟΝΟΙΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Prime Tel 1HD
19:30LEICESTER - FULHAM
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
19:30TORINO - SAMPDORIA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
19:30PRE - GAME ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD
19:30Απόλλων Σμύρνης-Βόλος
Ελληνικό πρωτάθλημα		Nova Sports 1
20:00ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD
21:00MARITIMO - BENFICA
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 5HD
21:45GENOA - PARMA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
22:00REAL BETIS-EIBAR
La Liga		Prime Tel 2HD
22:00WEST HAM UTD - ASTON VILLA
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
22:00POST - GAME ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD