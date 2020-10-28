ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (28/10): Που θα δείτε τα κυπριακά ματς πρωταθλήματος – Γιούβε-Μπάρτσα και όχι μόνο στο Τσάμπιονς Λιγκ!

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου από τα κυπριακά κανάλια.
Ξεχωρίζουν οι δύο εξ αναβολής αγώνες της 5ης αγωνιστικής (Νέα Σαλαμίνα – Ερμής
και Εθνικός Άχνας – Ανόρθωση) ενώ από τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ δεσπόζει η αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπαρτσελόνα.
Αναλυτικά:
|Ώρα
|Ματς
|Κανάλι
|15:00
|64η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
|Cytavision Sports 7HD
|15:00
|Jason JUNG - Daniil MEDVEDEV
|Cytavision Sports 5HD
|16:00
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΕΡΜΗΣ
|Cytavision Sports 2HD
|17:00
|Stefanos TSITSIPAS - Jan-L. STRUFF
|Cytavision Sports 5HD
|17:00
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
|Cytavision Sports 1HD
|18:00
|Ούνιξ Καζάν-Μπανταλόνα
|Novasports 3
|18:30
|Novak DJOKOVIC - Borna CORIC
|Cytavision Sports 5HD
|19:00
|ΕΚΠΟΜΠΗ UCL
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|19:00
|Μονακό-Λοκομοτίβ Κούμπαν
|Novasports 2
|19:55
|KRASNODAR - CHELSEA
|Cytavision Sports 3HD
|19:55
|BASAKSEHIR - PARIS SAINT-GERMAIN
|Cytavision Sports 4HD
|20:00
|Μόρναρ-Μπουντούτσνοστ
|Novasports 1
|20:15
|Ουλμ-Ουνικάχα Μάλαγα
|Novasports 3
|22:00
|CLUB BRUGGE - LAZIO
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020-21 (Παράλληλη Σύνδεση)
|Cytavision Sports 7HD
|22:00
|FERENCVAROS - DYNAMO KYIV
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020-21 (Παράλληλη Σύνδεση)
|Cytavision Sports 7HD
|22:00
|JUVENTUS - BARCELONA
|Cytavision Sports 3HD
|22:00
|MANCHESTER UTD - LEIPZIG
|Cytavision Sports 4HD
|22:00
|BORUSSIA DORTMUND - ZENIT
|Cytavision Sports 5HD
|22:00
|SEVILLA - RENNAIS
|Cytavision Sports 6HD
|23:50
|ΕΚΠΟΜΠΗ UCL (Συνέχεια)
|Cytavision Sports 6HD