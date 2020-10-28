ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (28/10): Που θα δείτε τα κυπριακά ματς πρωταθλήματος – Γιούβε-Μπάρτσα και όχι μόνο στο Τσάμπιονς Λιγκ!

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Themasports.com
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Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου από τα κυπριακά κανάλια.

Ξεχωρίζουν οι δύο εξ αναβολής αγώνες της 5ης αγωνιστικής (Νέα Σαλαμίνα – Ερμής
και Εθνικός Άχνας – Ανόρθωση) ενώ από τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ δεσπόζει η αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά:

ΏραΜατςΚανάλι
15:0064η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Cytavision Sports 7HD
15:00Jason JUNG - Daniil MEDVEDEV
Cytavision Sports 5HD
16:00ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΕΡΜΗΣ
Cytavision Sports 2HD
17:00Stefanos TSITSIPAS - Jan-L. STRUFF
Cytavision Sports 5HD
17:00ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Cytavision Sports 1HD
18:00Ούνιξ Καζάν-Μπανταλόνα
Novasports 3
18:30Novak DJOKOVIC - Borna CORIC
Cytavision Sports 5HD
19:00ΕΚΠΟΜΠΗ UCL
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
19:00Μονακό-Λοκομοτίβ Κούμπαν
Novasports 2
19:55KRASNODAR - CHELSEA
Cytavision Sports 3HD
19:55BASAKSEHIR - PARIS SAINT-GERMAIN
Cytavision Sports 4HD
20:00Μόρναρ-Μπουντούτσνοστ
Novasports 1
20:15Ουλμ-Ουνικάχα Μάλαγα
Novasports 3
22:00CLUB BRUGGE - LAZIO
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020-21 (Παράλληλη Σύνδεση)		Cytavision Sports 7HD
22:00FERENCVAROS - DYNAMO KYIV
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020-21 (Παράλληλη Σύνδεση)		Cytavision Sports 7HD
22:00JUVENTUS - BARCELONA
Cytavision Sports 3HD
22:00MANCHESTER UTD - LEIPZIG
Cytavision Sports 4HD
22:00BORUSSIA DORTMUND - ZENIT
Cytavision Sports 5HD
22:00SEVILLA - RENNAIS
Cytavision Sports 6HD
23:50ΕΚΠΟΜΠΗ UCL (Συνέχεια)
Cytavision Sports 6HD