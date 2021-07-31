Τι κάνει ο τραυματίας Ατιέμγουεν – Στόρι από το σπίτι του στη Λάρνακα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Themasports.com
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Ο Ιγιάγι Ατιέμγουεν, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό της Ομόνοιας με την Ολυμπιά Λυμπιών και θα μείνει εκτός για 2 με 3 βδομάδες, «πόσταρε» βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη γυμναστική που κάνει δίπλα στην πισίνα, στο σπίτι του, στη Λάρνακα.

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