Θετικός στον κορωνοϊό παίκτης της ΑΕΛ – Ήρθε Κύπρο με την Εθνική του

Ο “Γκάζα” ήρθε με την αποστολή της Αρμενίας στην Κύπρο για τον αποψινό (18/11, 19:00) αγώνα για το Nations League με αντίπαλο τα Σκόπια (σσ. το ματς θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Αρμενία), όμως μετά από αυτή την εξέλιξη, αποκλείστηκε από την αποστολή και θα τεθεί σε καραντίνα.

Επηρεάζεται όπως είναι φυσικό και η ΑΕΛ, η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του παίκτη της για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να ιαθεί από τον Covid 19.

Δείτε στο πρώτο tweet, την επίσημη ενημέρωση από τους Αρμένιους για τους παίκτες που προσβλήθηκαν από κορωνοϊό, και στο δεύτερο, την αποστολή του αποψινού αγώνα στην οποία δεν βρίσκεται ο Γκαζαριάν, αλλά είναι κανονικά ο ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης, Χοβάνες Αμπαρτζουμιάν:

Sargis Adamyan, Gevorg Ghazaryan, Andre Calisir, Grigor Meliksetyan, conditioning coach @javierminano and 3 other members of our team staff are tested positive for COVID-19😷.

Get well soon, guys🙏🏻#Armenia #ArmenianNT #COVID19 #NationsLeague #UNL #Հայաստան #ARMMKD🇦🇲🇲🇰 pic.twitter.com/UvUcIRr5m4

— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) November 18, 2020