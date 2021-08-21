Θεοχάρους: «Στόχος να πάμε καλύτερα από πέρσι – Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Η Πάφος δημοσίευσε βίντεο με δηλώσεις του νέου Γενικού Διευθυντή της ομάδας, Χάρη Θεοχάρους.

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