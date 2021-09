«Θέλουμε όμως να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και να απολογηθούμε γιατί…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ανάρτηση από Πάφο FC…

«Χθες στο Τσίρειο είχαμε σχεδόν 500 οπαδούς. Δυστυχώς δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Θέλουμε όμως να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και να απολογηθούμε γιατί δεν τον κάναμε χαρούμενο».

Last night in Tsirio we had support of almost 5️⃣0️⃣0️⃣ away fans.

Unfortunately we didn’t achieve the result. But we want to thank our fans and apologize for not making them happy🙌

Thank you for your warm support🔥#wearepafos #pafosfamily pic.twitter.com/pYUAvgjHXB

— Pafos FC (@pafosfcofficial) September 14, 2021