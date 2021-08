Τεταμένες σχέσεις με Κριστιάνο και στο βάθος… ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ!

Ο κύκλος του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Ιταλία και την Γιουβέντους, φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς επιθυμία του 36χρονου επιθετικού είναι να αποχωρήσει άμεσα από τους «μπιανκονέρι» και μάλιστα πριν την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Γι’ αυτό και ο ατζέντης του, Ζόρζε Μέντες ταξίδεψε την Πέμπτη (26/08) στο Τορίνο, προκειμένου να συναντηθεί με τους διοικούντες την Γιουβέντους και να συζητήσει μαζί τους, το μέλλον του Πορτογάλου αστέρα. Ωστόσο, την παρούσα δεδομένη στιγμή δεν φαίνεται πως υπάρχουν εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, με καμία από τις δύο πλευρές να υποχωρεί.

Η Γιουβέντους από τη μία δεν επιθυμεί να αφήσει τον Ρονάλντο ελεύθερο, θέλοντας βάλει στα ταμεία της τουλάχιστον ένα ποσό το οποίο να φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, και ο Μέντες πιέζει για την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις δεν έχει χτυπήσει ακόμα την πόρτα της ιταλικής ομάδας για τον «CR7», παρά μόνο έχει ανοίξει συζητήσεις με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή. Πάντως, οι «Πολίτες» δεν είναι διατεθειμένοι να βγάλουν από την τσέπη τους το απαιτούμενο ποσό της «Γηραιάς Κυρίας» για να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρονάλντο, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα μικρό τραυματισμό στον δεξί του ώμο, αποχώρησε πρώτος απ’ όλους τους άλλους συμπαίκτες του στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης (26/08).

Juventus had a meeting with Jorge Mendes today about Cristiano Ronaldo. 🇵🇹 #CR7

Tense situation. There’s still NO official bid on the table from Man City – Mendes is talking directly with the club. Juventus have no intention to let Ronaldo leave on a free. They want €28/30m.

