Τερματοφύλακας τρελάθηκε με αμυντικό του, τον έδειρε και αποβλήθηκε!

Ο Άαρον ΜακΚάρεϊ τρελάθηκε με την αμυντική συμπεριφορά ενός συμπαίκτη του μετά από γκολ που δέχτηκε η ομάδα του, του επιτέθηκε και όπως ήταν λογικό αποβλήθηκε από τον διαιτητή.

Τρομερά πράγματα συνέβησαν στo πρωτάθλημα της Βορείου Ιρλανδίας και στο ματς της Γκλέντοραν με την Κολερέιν! Μετά την ισοφάριση του σκορ σε 2-2 από τον Κάθερ Φρίελ με φοβερό σόλο, ο κίπερ των γηπεδούχων, Άαρον ΜακΚάρεϊ, τρελάθηκε με την αμυντική συμπεριφορά του συμπαίκτη του, Μπόμπι Μπερνς, τον χτύπησε και εν τέλει αποβλήθηκε σωστά από τον διαιτητή.

GOAL + RED CARD! ⚽️🟥

Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!

