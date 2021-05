Τέλος ο Πίρλο, επιστρέφει ο Αλέγκρι! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Σύμφωνα, με τα όσα αναφέρει το «Sky Italia», ο Αλέγκρι συναντήθηκε με τον πρόεδρο των «μπιανκονέρι», Αντρέα Ανιέλι για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον πάγκο της Γιουβέντους. Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα και έτσι ο Αλέγκρι, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του και μία μέρα μετά την παραίτηση του Παρατίτσι, επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία της ιταλικής ομάδας, αντικαθιστώντας τον Αντρέα Πίρλο.

Έτσι, το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς «μπιανκονέρι» και να πέσουν οι υπογραφές. Υπενθυμίζεται ότι ο έμπειρος Ιταλός προπονητής, το προηγούμενο διάστημα, ήταν σε επαφές με την Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και την Ίντερ, ωστόσο επέλεξε να επιστρέψει στην «Γηραιά Κυρία».

Massimiliano Allegri back to Juventus, the verbal agreement has been reached today morning – he’s gonna sign the contract in the next few hours. Juventus are also preparing the official statement. ⚪️⚫️ #Juve

It’s gonna be official in the next 24 hours. ⏳ @DiMarzio

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021