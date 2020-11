Τα ΠΗΡΕ ο Μουρίνιο κι έριξε… «ΚΑΡΦΑΡΑ» – «Μιλήστε για τα πέναλτι των Λίβερπουλ, Σίτι, Γιουνάιτεντ…» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο κουράστηκε ν’ ακούει για το πέναλτι που κέρδισε ο Χάρι Κέιν και τον τρόπο με τον οποίο έβαλε το σώμα του και τον γκρέμισε ο Λαλάνα στην πρόσφατη νίκη (2-1) επί της Μπράιτον.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αντιλήφθηκε πως για κάποιο λόγο όλες αυτές τις μέρες που έχουν περάσει από το βράδυ της Κυριακής και την αναμέτρηση με την Μπράιτον, έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης το πέναλτι που κέρδισε ο Κέιν από τον Λαλάνα.

Ο Άγγλος επιθετικός είδε τον αντίπαλό του να έρχεται με φόρα, έβαλε το κορμί του έξυπνα ώστε να πέσει πάνω του και η μπάλα στήθηκε στην άσπρη βούλα.

Στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης ο Μουρίνιο άκουσε ξανά να του γίνεται ερώτηση για το περιστατικό και ξέσπασε, λέγοντας:

«Μιλήστε για τη Λίβερπουλ, τη Σίτι, τη Γιουνάιτεντ… Μιλήστε για τους έξυπνους που μόλις νιώσουν ότι ο αντίπαλος αναπνέει πέφτουν στο έδαφος»!

“Speak about Liverpool, speak about Man City, speak about Man United!” 😤

Jose launches an impassioned defence of Harry Kane and the penalty controversy against Brighton 😳 pic.twitter.com/xts7roLEHn

— Hayters TV (@HaytersTV) November 4, 2020