Τα ΛΟΓΙΑ του Σέχου για τον… κάπτεν (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ανάρτηση Ομόνοιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης…

«Τα υπέροχα λόγια του Σέχου για τον αρχηγό μας!».