Με ανάρτηση της η ΟΥΕΦΑ ενημερώνει για τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής στο Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ.

Πρώτο γκολ του Ζόρντι Γκόμεθ και δεύτερο του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου.

Δείτε την ανάρτηση:

🤩 Jordi Gómez, Horvat, Christodoulopoulos & Zhegrova all scored great goals on Matchday 5!

⚽️ Find out who claimed the Goal of the Week title…@Heineken | #UECLGOTW | #UECL pic.twitter.com/Nmi5l404RV

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 26, 2021