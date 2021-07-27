Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το φιλικό Ανόρθωση-Δόξα (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο, τα στιγμιότυπα του φιλικού αγώνα που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής (25/07) στο “Αντώνης Παπαδόπουλος”, ανάμεσα στην Ανόρθωση και τη Δόξα:

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