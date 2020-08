Τα έκανε… ΟΛΑ! Ο Ομπαμεγιάνγκ έσπασε το Κύπελλο προτού το σηκώσει (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΒΙΝΤΕΟ)

Πήρε το περιβραχιόνιο, έγινε ο πρώτος Αφρικανός «κάπτεν» σε τελικό Κυπέλλου και με μία μοναδική εμφάνιση χάρισε στην Άρσεναλ το 14ο Κύπελλο της ιστορίας της. Ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ τα έκανε όλα άψογα, μέχρι να έρθει η ώρα της… στέψης.

Την ώρα που οι συμπαίκτες του είχαν στηθεί πίσω από την πινακίδα των Κυπελλούχων και περίμεναν από εκείνον να υψώσει το τρόπαιο, αυτό γλίστρησε από τα χέρια του Γκαμπονέζου, έπεσε στο έδαφος και έσπασε στη βάση του!

Αμέσως όλα τα μέλη του κλαμπ έπιασαν ενστικτωδώς τα… μαλλιά τους, με τον 32χρονο εν τέλει να το σηκώνει σπασμένο, στην πιο «γλυκιά» γκάφα της ζωής του.

Υπενθυμίζεται ότι κάτι ανάλογο συνέβη και από τον Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς στον περασμένο τελικό Κυπέλλου στη Ρωσία, που κατέκτησε η Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης.

Video: Pierre-Emerick Aubameyang dropping the FA Cup trophy before the celebrations. 😂😂 #afc pic.twitter.com/WUkobfvnIx

— afcstuff (@afcstuff) August 1, 2020