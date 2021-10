Τα έχωσε σε γυμναστή των Λέικερς ο Γουέστμπρουκ: «Στήσε ένα γ…ο screen, τι σκ…ά είναι αυτό» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα μικρό δείγμα του πόσο… φορτσάτος ετοιμάζεται να ξεκινήσει την καριέρα του στους Λέικερς έδωσε ο Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Φουριόζος από την… preseason κιόλας του ΝΒΑ φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει στους Λέικερς ο Ράσελ Γουέστμπρουκ. Γνωστός για το πάθος που ζει τα παιχνίδια, ο νέος σταρ της ομάδας του Λος Άντζελες απέδειξε ότι με την ίδια ένταση ζει και τις προπονήσεις.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν μιας εξ αυτών, όταν θεώρησε ότι μέλος του προπονητικού επιτελείου δεν εκτελούσε όπως έπρεπε την άσκηση, δεν δίστασε να του τα χώσει για τα καλά.

Και πριν τελειώσει τη φάση με εντυπωσιακό κάρφωμα, του φώναξε χαρακτηριστικά:

«Στήσε ένα γαμ…o screen, Μάικ. Τι σκ…ά είναι αυτό»!

Luckily for Mike, it seemed like Russ had a smile on his face after 😬 pic.twitter.com/125oXcRccV

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) October 7, 2021