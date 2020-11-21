Τα αποτελέσματα τεστ κορωνοϊού για την ομάδα του Απόλλωνα

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Themasports.com
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Το πετοσφαιρικό τμήμα του Απόλλωνα ενημερώνει…

«Ο Property Gallery Απόλλων ενημερώνει ότι όλα τα τεστ που υποβλήθηκαν από όλα τα μέλη της γυναικείας ομάδας έχουν βγει αρνητικά στην εξέταση COVID-19».

 