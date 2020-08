Τα ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ της νέας φανέλας της Λίβερπουλ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Αποκαλυπτήρια στη νέα της φανέλα έκανε η Λίβερπουλ. Αυτή έχει αρκετές ρετρό πινελιές και πέρα από το κόκκινο υπάρχει και μια μικρή πράσινη απόχρωση στον γιακά και τα πανίκια.

«Νέα σεζόν, νέες φανέλες, ίδιοι στόχοι», αναφέρει στην ανάρτησή της η πρωταθλήτρια Αγγλίας, ενώ έχει σύνθημα το «Tell us Never» («Πείτε μας ποτέ») εννοώντας πως η αμφισβήτηση τρέφει το κίνητρο της ομάδας.

THE. WAIT. IS. OVER. 🙌

Our new 2020/21 @NikeFootball home kit 🔴 #TellUsNever

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 1, 2020