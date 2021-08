Τα 4 mega deals που αλλάζουν τον ποδοσφαιρικό χάρτη

Η μεταγραφική περίοδος βαδίζει προς το τέλος της, αλλά υπάρχουν τέσσερις ανοιχτές υποθέσεις που μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Αντίστροφα μετράμε, πλέον, για το κλείσιμο της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Οι ομάδες κάνουν τις τελευταίες προσθήκες, με βάση τις ανάγκες και τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στο ρόστερ τους. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι μεταγραφικές υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές με πρωταγωνιστές world class ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θέλουν, έστω και την ύστατη ώρα, να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους ή να αλλάξουν περιβάλλον.

Πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκείνες των Κιλιάν Εμπαπέ, Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι, Κριστιάνο Ρονάλντο και Έρλινγκ Χάαλαντ, από την στιγμή που ο Χάρι Κέιν ανακοίνωσε πως μένει στην Τότεναμ. Τέσσερα μεταγραφικά σίριαλ που μας απασχολούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μπορεί να έχουν happy end τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Σε μία τέτοια περίπτωση, είναι βέβαιο πως θα προκληθούν σημαντικές αγωνιστικές ανακατατάξεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το πρέσινγκ της Παρί και ο Εμπαπέ που θέλει μόνο Ρεάλ

Τις τελευταίες ημέρες, μετά κι από την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι από την Παρί Σεν Ζερμέν, έχει επανέλθει στο προσκήνιο το ζήτημα της ανανέωσης ή όχι του συμβολαίου του Κιλιάν Εμπαπέ. Οι διοικούντες τη γαλλική ομάδα έχουν εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία να τον διατηρήσουν στο ρόστερ και μετά το καλοκαίρι του 2022, όταν κι ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του, αλλά ο 22χρονος σούπερ σταρ φαίνεται πως θέλει μία νέα πρόκληση για την καριέρα του.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πανηγυρίζει γκολ με τη φανέλα της Παρί σε ματς της Ligue 1 κόντρα στην Στρασμπούρ | 14 Αυγούστου 2021 @ 2021 FRANCOIS MORI/AP IMAGES

Έχει, άλλωστε, παραδεχθεί πως το μεγάλο όνειρό του είναι να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρεάλ. Κι αυτή την επιθυμία θέλουν να εκμεταλλευτούν οι “μερένγκες” για να τον φέρουν στη Μαδρίτη. Μάλιστα, κατέθεσαν ήδη πρόταση 160.000.000 ευρώ στην Παρί, η οποία δεν έγινε δεκτή, αλλά θεωρείται βέβαιο πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα επανέλθει με νέα πρόταση προκειμένου να ολοκληρώσει την σπουδαία μεταγραφή.

Από την πλευρά τους, οι Παριζιάνοι δεν συζητούν την παραχώρηση του Εμπαπέ με λιγότερα από 200.000.000 ευρώ, αλλά δεν αποκλείεται να συναινέσουν στο τέλος, απόρροια και της πίεσης που ασκεί ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει αρνηθεί ήδη τρεις διαφορετικές προτάσεις ανανέωσης της γαλλικής ομάδας. Το παραδέχθηκε, άλλωστε, κι ο αθλητικός διευθυντής της Παρί, Λεονάρντο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Εμπαπέ θέλει να αποχωρήσει, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο με την κατάλληλη τιμή.

Ο Λεβαντόβσκι αναζητά μία νέα πρόκληση

Ανοιχτή παραμένει κι η υπόθεση της παραμονής ή όχι του Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι στην Μπάγερν, έστω κι αν οι Βαυαροί έχουν ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους πως ο Πολωνός στράικερ δεν είναι προς πώληση. Ο 33χρονος επιθετικός εξέφρασε την επιθυμία για μία νέα πρόκληση για την καριέρα του, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ικανοποιηθεί η γερμανική ομάδα, η οποία ζητάει 100.000.000 ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό με βάση την ηλικία του Λεβαντόβσκι, έστω κι αν πρόκειται για τον κορυφαίο φορ στον κόσμο τη δεδομένη στιγμή.

Ο Λεβαντόβσκι πανηγυρίζει το τρίτο γκολ της Μπάγερν κόντρα στην Ντόρτμουντ © 2010 MARTIN MEISSNER / AP IMAGES

Ωστόσο, ακόμα κι αν οι Γερμανοί πουν το “ναι”, οι επιλογές του Πολωνού επιθετικού είναι συγκεκριμένες και εξαρτώνται από διαφορετικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, η Σίτι μπορεί να ασχοληθεί με την περίπτωσή του μόνο αν δεν προχωρήσει του Χάρι Κέιν, ενώ το ίδιο ισχύει με τις Ρεάλ και Παρί Σεν Ζερμέν, οι οποίες κινούνται στον αστερισμό του Εμπαπέ. Ανάλογα με την έκβαση των συζητήσεων, δεν αποκλείεται να προκύψει ενδιαφέρον ή πρόταση μία εκ των δύο για τον Λεβαντόβσκι. Με τα τωρινά δεδομένα, πάντως, ο Πολωνός δύσκολα δεν θα αγωνίζεται και τη φετινή σεζόν στην Allianz Arena.

Ο Χάαλαντ περιμένει Παρί και Μπάγερν

Οι υποθέσεις των Εμπαπέ και Λεβαντόβσκι δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και την Ντόρτμουντ, αφού τόσο η Παρί Σεν Ζερμέν όσο και η Μπάγερν έχουν πολύ ψηλά στα λίστα τους τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός φορ έχει αρχίσει εντυπωσιακά τη σεζόν, μετρώντας πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε τέσσερις αναμετρήσεις με τους Βεστφαλούς και το όνομά του συνδέθηκε στην αρχή του καλοκαιριού με την Τσέλσι.

Ο Χάαλαντ πανηγυρίζει το γκολ του στο Ντόρτμουντ – Άιντραχτ © 2021 MARTIN MEISSNER/ AP IMAGES

Ωστόσο, μετά την απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου από τους “μπλε”, το συγκεκριμένο κεφάλαιο έκλεισε για τον 21χρονο επιθετικό. Από την άλλη πλευρά, η Ντόρτμουντ, μετά την πώληση του Τζέιντον Σάντσο στη Γιουνάιτεντ, είναι δεδομένο πως δεν θέλει να χάσει και το δεύτερο μεγάλο αστέρι της ομάδας το ίδιο καλοκαίρι. Γι’ αυτό το λόγο θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει, υποσχόμενη πως θα τον αφήσει να μεταγραφή σε ομάδα της αρεσκείας του το επόμενο καλοκαίρι.

Βέβαια, αν η Παρί πάρει τα 200.000.000 ευρώ που θέλει από τη Ρεάλ, είναι πιθανό να τα επενδύσει στην απόκτηση του Χάαλαντ, καθώς οι διοικούντες την Ντόρτμουντ ζητούν 175.000.000 για την παραχώρησή του. Ένα μεγάλο ποσό, το οποίο, ωστόσο, είναι η απόδειξη πως ο Χάαλαντ είναι “one of a kind” και αξίζει να γίνει η οικονομική υπέρβαση.

Η ιδιαίτερη περίπτωση του Κριστιάνο

Last but not least, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Το τελευταίο διάστημα υπήρξε έντονη φημολογία πως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν είναι ευχαριστημένος στη Γιουβέντους και “ψάχνεται” να φύγει. Μάλιστα, δημοσίευμα της “Equipe” υποστήριξε ότι ο 36χρονος επιθετικός δεν θα ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο αντίπαλο δέος της Γιουνάιτεντ, τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία αναζητά ποδοσφαιριστή για την κορυφή της επίθεσης.

Την ίδια στιγμή, ο ο αδερφός του ιδιοκτήτη της Παρί Σεν Ζερμέν άναψε… φωτιές, καθώς ανέβασε ένα tweet με τους Κριστιάνο και Μέσι να φορούν τη φανέλα της γαλλικής ομάδας, θέλοντας να προϊδεάσει για τον μεγάλο στόχο των Παριζιάνων. Βέβαια, όπως αποδείχθηκε και το φετινό καλοκαίρι με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τους Σέρχιο Ράμος, Τζίνι Βαϊνάλντουμ και Λιονέλ Μέσι, οι διοικούντες τη γαλλική ομάδα δεν έχουν σκοπό να προσφέρουν χρήματα για να αποκτήσουν top παίκτες, αλλά προτιμούν να τους παίρνουν ως ελεύθερους.

Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να ισχύσει και με την περίπτωση του CR7, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Γιουβέντους έως το καλοκαίρι του 2022. Επομένως, η επιθυμία των ανθρώπων της Παρί για συνύπαρξη των Μέσι και Ρονάλντο παίρνει αναβολή για τουλάχιστον ένα χρόνο. Βέβαια, πολλά μπορούν να αλλάξουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, με τον Ρονάλντο να συνεχίζει την καριέρα του σε κάποια άλλη ομάδα πέρα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Όπως και να έχει, ο τελευταίος λόγος ανήκει στη Γιουβέντους, η οποία θέλει να τον κρατήσει στο Τορίνο για να επιτύχει και τους φετινούς στόχους της.

