Συζητήσεις για επιστροφή Ποτσετίνο στην Τότεναμ!

Την ώρα που άπαντες ασχολούνται με την επικείμενη αποχώρηση του Ζινεντίν Ζιντάν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε η… βόμβα από την Αγγλία.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το Νησί, οι άνθρωποι της Τότεναμ βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά!

Ο Αργεντινός είχε απολυθεί από τους Λονδρέζους το 2019 και πριν από μερικούς μήνες ανέλαβε την Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία απέτυχε να κατακτήσει το πρωτάθλημα αλλά και να προκριθεί στον τελικό του Champions League.

Ο πάγκος των Λονδρέζων από την άλλη είναι κενός μετά την απομάκρυνση του Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Ράιαν Μέισον να εκτελεί χρεή υπηρεσιακού για την ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ποτσετίνο είχε εργαστεί στους «σπερς» μεταξύ 2014 και 2019, οδηγώντας τους και σε έναν τελικό Champions League.

BREAKING: Mauricio Pochettino is in talks with #THFC over a return to the club that would see him leave Paris Saint-Germain after less than six months in charge.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 27, 2021