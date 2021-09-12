Συνεχίζονται τα έργα στο «Limassol Arena» – Tρομερά πλάνα με drone (BINTEO)

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Themasports.com
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Δείτε νέα εντυπωσιακά πλάνα από το νέο γήπεδο της Λεμεσού που τραβήχτηκαν από το drone του Κωνσταντίνου Βασιλειάδη.

Το βίντεο: