Συνέχισε με πρωινή το Σάββατο για το παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Themasports.com
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Πρωινή προπόνηση το Σάββατο για την ΑΕΚ, όπου συνέχισε την προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής απέναντι στον Εθνικό την ερχόμενη Δευτέρα.

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