Συνάντησε Φαμπιάνο και… τρολάρει – «Έκαμα προσπάθεια να τον φέρω Λεμεσό…» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Ο οπαδός της ΑΕΛ και κάμερα μαν, Μιχάλης Αριστείδου συνάντησε και φωτογραφήθηκε με τον Φαμπιάνο και με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζει πως έκανε προσπάθεια να φέρει τον Βραζιλιάνο στη Λεμεσό.

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