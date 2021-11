Συμπαίκτες πλακώθηκαν, ο ένας αποβλήθηκε και στο τέλος μοιράστηκαν καραμέλες! (ΒΙΝΤΕΟ)

Απίστευτο σκηνικό στη Νορβηγία, δυο συμπαίκτες τσακώθηκαν, με τον έναν να πέφτει στο έδαφος και τον άλλον να αποβάλλεται. Μετά το τέλος του ματς μοιράστηκαν καραμέλες.

Σκηνικό που δε βλέπουμε… συχνά! Δυο συμπαίκτες της Βίκινγκ τσακώθηκαν εξαιτίας μιας λανθασμένης συνεννόησης στο τελευταίο λεπτό του ματς, με τον μέσο, Μπρέκαλο να τα χώνει στον γκολκίπερ. Ο Ισλανδός Γκούναρσον απάντησε και δέχθηκε διαδοχικές σπρωξιές από τον πρώτο. Το απίθανο είναι πως… έπεσε στο έδαφος πιάνοντας το κεφάλι του. Ο Μπρέκαλο αποβλήθηκε και τα σχόλια των συμπαικτών τα λένε όλα: ««Ό,τι πιο άρρωστο έχω δει», «Είναι απίστευτα ανόητοι». Στο τέλος πάντως οι δυο παίκτες αγκαλιάστηκαν και μοιράστηκαν καραμέλες.

Viking FK keeper Patrik Gunnarsson gets his own teammate, David Brekalo, sent off after this ridiculous play acting 😳🎭pic.twitter.com/7yGvlSacov

— Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@_Grimanditweets) November 28, 2021