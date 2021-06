Συμφώνησε με Γκατούζο η Τότεναμ!

Άμεσα κινήθηκε ηγια να βρει τον νέο της προπονητή και μάλλον κλείνει, επιτέλους, το θέμα!

Τελικά, ο Ιταλός τεχνικός φαίνεται πως όχι απλά είναι ο εκλεκτός της διοίκησης, αλλά υπάρχει και συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως μεταδίδει ο Νικολό Σίρα ο Γκατούζο τα βρήκε με την Τότεναμ, θα υπογράψει διετές συμβόλαιο και θα λαμβάνει 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Κάπως έτσι, ο Γκατούζο φαίνεται πως θα κάτσει… λίγες ώρες άνεργος μετά το διαζύγιο με την Φιορεντίνα, που προήλθε 23 ημέρες μετά την ανακοίνωση της πρόσληψής του.

Rino #Gattuso has agreed personal terms with #Tottenham for a contract until 2023 (€2,5M/year). #transfers #THFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 17, 2021