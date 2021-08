Συμφωνία στα 11 εκατ. ευρώ με Λίβερπουλ για Σακίρι! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσει τον καλό του φίλο, Κώστα Τσιμίκα, και τη Λίβερπουλ. Ο Τζέρνταν Σακίρι αποχωρεί από τους Ρεντς και θα αγωνίζεται από την τρέχουσα σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Λυών βρήκε τη χρυσή τομή με την αγγλική ομάδα στα 11 εκατομμύρια ευρώ και κάνει δικό της τον 29χρονο Ελβετό διεθνή εξτρέμ. Ο Σακίρι θα αγωνιστεί και σε τέταρτο μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Στην Premier League έχει φορέσει τις φανέλες των Στόουκ και Λίβερπουλ, στη Serie Α της Ίντερ, στην Bundesliga της Μπάγερν. Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησε την καριέρα του από τη Βασιλεία.

Liverpool have agreed a fee of £9.5m with Lyon for Xherdan Shaqiri. Initial bid was around £4m

— paul joyce (@_pauljoyce) August 22, 2021