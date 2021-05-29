Συγκινητικό αντίο από Αλεξάνδρου στις ακαδημίες ΑΠΟΕΛ: «Έμαθα, έδωσα, πήρα και αποχωρώ από κάτι που αγαπώ»

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Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει συγκινητικό αντίο στις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, καθώς δεν θα συνεχίσει να κοουτσάρει την K16 των γαλαζοκιτρίνων, έπειτα από δύο χρόνια.

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