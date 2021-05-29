Συγκινητικό αντίο από Αλεξάνδρου στις ακαδημίες ΑΠΟΕΛ: «Έμαθα, έδωσα, πήρα και αποχωρώ από κάτι που αγαπώ»

|18:00
|ΟΜΟΝΟΙΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Prime Tel 1HD
|19:30
|LEICESTER - FULHAM
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|19:30
|TORINO - SAMPDORIA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|19:30
|PRE - GAME ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|19:30
|Απόλλων Σμύρνης-Βόλος
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 1
|20:00
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|21:00
|MARITIMO - BENFICA
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 5HD
|21:45
|GENOA - PARMA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|22:00
|REAL BETIS-EIBAR
La Liga
|Prime Tel 2HD
|22:00
|WEST HAM UTD - ASTON VILLA
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|22:00
|POST - GAME ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD