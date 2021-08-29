Στόρι ο Όκρι με στυλ και… ροζ καπέλο! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο Γεωργιανός διεθνής άσος του ΑΠΟΕΛ, Τορνίκε Οκριασβίλι, βγήκε βόλτα φορώντας ένα… ροζ καπέλο και ανέβασε τη σχετική φωτογραφία στο Instagram!

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