Στόρι από την πισίνα και τους… 38 βαθμούς ο Τσεμπάκε (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Ο Ίσαμ Τσεμπάκε ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίπλα από την πισίνα γνωστού ξενοδοχείου, με τον υδράργυρο να δείχνει 38 βαθμούς.

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