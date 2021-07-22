Στο Τσίρειο η ΑΕΛ και… πρώτο ποστάρισμα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ βρίσκονται εδώ και αρκετά λεπτά στο Τσίρειο και είναι πανέτοιμοι για το αποψινό (20:00) παιχνίδι με αντίπαλο τη Βλάζνια, για τον Β΄ προκριματικό του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ.

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