Στο Καζακστάν η Ομόνοια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Η Ομόνοια, μετά από πτήση 4.5 ωρών, έφτασε στο Καζακστάν, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ, για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ.

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