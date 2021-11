Στο ίδιο μονοπάτι Ιταλία-Πορτογαλία στα μπαράζ του Μουντιάλ! Μία από τις δύο θα μείνει σίγουρα εκτός (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Είτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η παρέα του, είτε η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία θα δει το Μουντιάλ του Κατάρ από τον καναπέ.

Κι αυτό γιατί η κληρωτίδα είχε… κέφια και έφερε τις δύο τελευταίες πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ίδιο μονοπάτι στα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι 12 ομάδες που μπήκαν στην κληρωτίδα, χωρίστηκαν σε τρία γκρουπ, τα οποία θα λειτουργήσουν με την λογική Final-4 και θα δώσουν τα τρία τελευταία εισιτήρια από την ευρωπαϊκή ζώνη.

1ο Γκρουπ

Ουκρανία – Σκωτία

Ουαλία – Αυστρία

2ο Γκρουπ

Ρωσία – Πολωνία

Σουηδία – Τσεχία

3ο Γκρουπ

Ιταλία – Βόρεια Μακεδονία

Πορτογαλία – Τουρκία

Η διαδικασία των μπαράζ θα διεξαχθεί από τις 24 ως τις 29 Μαρτίου του 2022, ενώ οι ομάδες που βρίσκονταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας (Ουκρανία, Ουαλία, Ρωσία, Σουηδία, Ιταλία, Πορτογαλία) έχουν το πλεονέκτημα ότι θα δώσουν τον μονό ημιτελικό εντός έδρας, ενώ οι τρεις τελικοί θα διεξαχθούν σε ουδέτερο γήπεδο.

