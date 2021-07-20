Στην προπόνηση… ανανεωμένος ο Μαζάν (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Φρεσκαρίστηκε και… εμφανίστηκε ανανεωμένος στην προπόνηση της ΑΕΛ ο Ρόμπερτ Μαζάν.

Οι παίκτες που ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ από την ΑΕΛ για τα ματς με τη Βλάζνια