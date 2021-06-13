Στην παραλία με «καυτή» συνοδεία ο Κορέα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο αμυντικός της Ανόρθωσης, Παύλος Κορρέα, ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής με την κοπέλα του, Καλυψώ, στη θάλασσα.

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