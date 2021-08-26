ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Το ΘΡΙΛΕΡ στο «Bosuilstadion» και η αστοχία της Ομόνοιας στα πέναλτι

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Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Αντβέρπ και Ομόνοια στο «Bosuilstadion» του Βελγίου, για τον επαναληπτικό αγώνα των πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ.

Το βίντεο: 