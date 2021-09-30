ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Το γκολ του Λέζιακς και η… κατάρρευση της Ομόνοιας στο β’ μέρος

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Themasports.com
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Δείτε τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού ανάμεσα σε Ομόνοια και Καραμπάχ σε παιχνίδι που έγινε στο ΓΣΠ για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ.

Το βίντεο: