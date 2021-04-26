ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Το αυτογκόλ του Βργκοτς, το… ΣΟΟΥ Χαραλάμπους και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Ανόρθωση – Ολυμπιακός

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Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ανόρθωση και Ολυμπιακό για την 8η αγωνιστική του α’ γκρουπ, παιχνίδι, που διεξήχθει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Το βίντεο: 