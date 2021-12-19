ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Τα γκολ του Σαντίκ, τα «ΣΤΟΠ» του Σισκόφσκι και η μεγάλη νίκη της Δόξας

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Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Δόξα και Ομόνοια, στο Μακάρειο, για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το βίντεο: 