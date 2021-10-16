ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Τα γκολ των Βαλακάρι – Ευτυχίδη, αυτό που ακυρώθηκε και η συμβολή του VAR στο πέναλτι

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Δείτε τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού στο «Στέλιος Κυριακίδης», ανάμεσα σε Πάφο και Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το βίντεο: 