ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του δραματικού αγώνα Άρης-ΠΑΕΕΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από τη Cytavision, τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που διεξήχθη στο Τσίρειο ανάμεσα στον Άρη και την ΠΑΕΕΚ, για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας:

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