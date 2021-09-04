ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Κύπρος – Ρωσία

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Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Κύπρο και Ρωσία, για την 5η αγωνιστική του 8ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2022.

Το βίντεο: 