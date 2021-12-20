ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τον αγώνα ΑΕΚ-Πάφος (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που έριξε την αυλαία της 14ης αγωνιστικής, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πάφο στην «Αρένα».

Το βίντεο: