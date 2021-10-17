ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το ντέρμπι ΑΕΛ-Ανόρθωση (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από τη Cytavision, τα στιγμιότυπα του ντέρμπι που διεξήχθη στο Τσίρειο ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ανόρθωση, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας:

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