ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το Απόλλωνας – Ομόνοια

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Δείτε τα στιγμιότυπα του αγώνα ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ομόνοια, παιχνίδι που έγινε στο Τσίρειο, για φιλικό προετοιμασίας.

Το βίντεο: 